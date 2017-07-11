У Розенблата теперь нет иммунитета нардепа

Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности Борислава Розенблата, которого недавно исключили из фракции БПП.

За соответствующее решение проголосовали 296 народных депутатов.

В то же время парламент отказался позволять правоохранителям задержать Розенблата, а также избирать ему меру пресечения в виде ареста. За это нардепы отдали 183 и 181 голос соответственно.

Как известно, накануне "БПП" исключила Розенблата из фракции, но может исключить и из партии по крайней мере до решения суда по его делу.

19 июня детективы НАБУ задержали охранника Розенблата при получении 200 тысяч долларов якобы за решение вопроса лицензирования добычи янтаря.

7 июля регламентный комитет ВР поддержал представление ГПУ на снятие неприкосновенности с Розенблата и его арест.



Генпрокуратура и Специализированная антикоррупционная прокуратура продемонстрировали комитету видеодоказательства вымогательство Розенблата за закупки янтаря.

Антикоррупционные органы обвиняют Розенблата в том, что он и депутат из фракции "Народный фронт" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.

Украинская правда