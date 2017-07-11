Несколько участников акции под Радой обратились к медикам

1071 просмотр
Вторник, 11 июля 2017, 21:35

На митинге сторонников снятия депутатской неприкосновенности возле здания Верховной Рады несколько человек обратились к медикам за помощью.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", чтобы привлечь внимание к своим требованиям, участники акции, преимущественно представители националистических организаций, били палками по железным бочкам, периодически зажигали дымовые шашки.

Медики сообщили, что несколько человек обратилось за помощью с незначительными ожогами.

Инцидентов во время акции не было.

После завершения заседания Рады в 20:40, значительное количество людей оставалось под зданием парламента.

Украинская правда

Темы: Верховная Рада акции
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Луценко пообещал заново внести представления на нардепов 11 июля 2017, 20:53
У Розенблата теперь нет иммунитета нардепа 11 июля 2017, 20:38
Рада разрешила правоохранителям взяться за Полякова 11 июля 2017, 19:51
powered by lun.ua
Главные новости
Луценко пообещал заново внести представления на нардепов
У Розенблата теперь нет иммунитета нардепа
Рада разрешила правоохранителям взяться за Полякова
Двум пограничникам РФ выдвинули подозрение, потом арестовали
Все новости
Интервью

Джазовые эксперименты и апельсиновый мед: разговор с музыкантами

Афиша на 7-9 июля

Забег Color Holi Run, Все Свои: интерьер, акройога, вечеринки, концерты...