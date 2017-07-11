СМИ: В Голосеевском районе — ограбление со стрельбой, есть раненый

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Вторник, 11 июля 2017, 22:27

В Голосеевском районе Киева неизвестные обстреляли красный легковой автомобиль "Шкода Октавиа", один человек ранен.

Как сообщили "Интерфакс-Украина" в полиции Киева, пострадавший 1966 г.р. ранен в руку из травматического оружия.

Инцидент начался под мостом на Столичном шоссе в Голосеевском районе, где обнаружили гильзы и разбитое стекло, но все участники с места происшествия уехали, а пострадавший был найден в другом месте. По его словам, нападающие скрылись на автомобиле "Шкода".

"Работает следственно-оперативная группа, разбираются… Скорее всего, будет уголовное производство по ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины", - сказал собеседник агентства.

Как сообщает интернет-сообщество dtp.kiev.ua, это было вооруженные ограбление, пострадавший – водитель автомобиля. "Разбой со стрельбой в Киеве, сейчас. Возле ТНК на Выдубичах… По предварительной информации, на водителя Шкоды напали, забрали сумку с деньгами, около 2,5 млн грн", - говорится в сообщении.

По их данным, пострадавший получил ранение в руку, при этом был остановлен правоохранителями. "Была стрельба, ранили руку, он догонял воров, его остановила полиция. Пулю видно на сидении, сломан ключ в замке, авто работает", - информируют авторы сообщения.

Темы: Киев чрезвычайное происшествие полиция
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