Елисеев: Волкер в АП обсудил шаги, которые дадут импульс "минскому процессу"

Администрация президента вместе со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером определили шаги, которые должны дать новый импульс для выполнения минских договоренностей.

Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев в эфире Радио Свобода.

"Вчера состоялась встреча и в администрации президента. Мы определили наши общие шаги, чтобы дать новый импульс "минскому процессу". Конечно мы говорили и о стратегии", - сказал он.

"Президент также имел короткую встречу с Волкером, чтобы поощрить его более активно участвовать в мирном урегулирования ситуации на Донбассе. Мне импонирует его абсолютная практичность, прагматичность и стремление достичь конкретного результата", - добавил Елисеев.

Заместитель главы АП также подтвердил, что назначение Волкера на должность лоббировали, в частности, участники "нормандского формата".

"Это долгожданное решение, которое лоббировала и украинская сторона в координации с партнерами по "нормандскому формату", - сказал он.

11 июля спецпредставитель США Курт Волкер встретился с депутатами Верховной Рады и представителями украинской стороны в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы.

Ранее Волкер обсудил с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом нынешнюю ситуацию на Донбассе, а также подходы к ее урегулированию.

Кроме того, накануне бывший президент Украины, представитель Украины в Контактной группе Леонид Кучма и Волкер обсудили урегулирование ситуации в Донбассе и договорились о регулярных встречах.

Как известно, государственный департамент США назначил бывшего посла страны в НАТО Курта Волкера специальным представителем по Украине.