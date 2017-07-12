Елисеев: Волкер в АП обсудил шаги, которые дадут импульс "минскому процессу"

376 просмотров
Среда, 12 июля 2017, 01:20

Администрация президента вместе со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером определили шаги, которые должны дать новый импульс для выполнения минских договоренностей.

Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев в эфире Радио Свобода.

"Вчера состоялась встреча и в администрации президента. Мы определили наши общие шаги, чтобы дать новый импульс "минскому процессу". Конечно мы говорили и о стратегии", - сказал он.

"Президент также имел короткую встречу с Волкером, чтобы поощрить его более активно участвовать в мирном урегулирования ситуации на Донбассе. Мне импонирует его абсолютная практичность, прагматичность и стремление достичь конкретного результата", - добавил Елисеев.

Заместитель главы АП также подтвердил, что назначение Волкера на должность лоббировали, в частности, участники "нормандского формата".

"Это долгожданное решение, которое лоббировала и украинская сторона в координации с партнерами по "нормандскому формату", - сказал он.

11 июля спецпредставитель США Курт Волкер встретился с депутатами Верховной Рады и представителями украинской стороны в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы.

Ранее Волкер обсудил с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом нынешнюю ситуацию на Донбассе, а также подходы к ее урегулированию.

Кроме того, накануне бывший президент Украины, представитель Украины в Контактной группе Леонид Кучма и Волкер обсудили урегулирование ситуации в Донбассе и договорились о регулярных встречах.

Как известно, государственный департамент США назначил бывшего посла страны в НАТО Курта Волкера специальным представителем по Украине.

Темы: Минские соглашения Донбасс Администрация президента США
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Расмуссен: Путин не будет выполнять "Минск", пока не повысим "цену" 11 июля 2017, 12:56
России не хватает "мяса" для переговоров в нормандской формате 10 июля 2017, 03:12
В июле состоится разговор лидеров "нормандского формата" - Порошенко 9 июля 2017, 16:27
powered by lun.ua
Главные новости
Луценко пообещал заново внести представления на нардепов
У Розенблата теперь нет иммунитета нардепа
Рада разрешила правоохранителям взяться за Полякова
Двум пограничникам РФ выдвинули подозрение, потом арестовали
Все новости
Интервью

Джазовые эксперименты и апельсиновый мед: разговор с музыкантами

Афиша на 7-9 июля

Забег Color Holi Run, Все Свои: интерьер, акройога, вечеринки, концерты...