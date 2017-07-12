САП проверит заявления Ляшка о неуплате налогов Луценком – СМИ

72 просмотра
Среда, 12 июля 2017, 02:58

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявляет, что начато расследование по заявлениям лидера фракции Радикальной партии Олега Ляшка по поводу дома и декларации генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает УНИАН.

"САП отреагировала на заявления лидера Радикальной партии, которые он сделал во время рассмотрения ходатайства. И нами внесены в ЕРДР два его обращения о возбуждении уголовных производств по тем фактам, которые были озвучены", - сказал Холодницкий.

Так, констатировал он, заявление Ляшка рассмотрено, производство начато и следствие продолжится. Кроме того, Холодницкий отметил, что САП не закрывала дело в отношении народного депутата от Радикальной партии Андрея Лозового, о чем сегодня в сессионном зале заявил сам депутат.

Как сообщается, 11 июля, в сессионном зале ВР Ляшко обвинил Луценко в уклонении от уплаты налогов и призвал его уплатить налоги, в том числе и за дом площадью 900 квадратных метров.

Напомним, Верховная Рада не разрешила привлечь к уголовной ответственности народного депутата "Радикальной партии Ляшко" Андрей Лозового, которого обвиняют в неуплате налогов.

Темы: Антикоррупционная прокуратура Луценко Холодницкий Ляшко
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Холодницкий опасается, что депутаты могут сбежать 7 июля 2017, 14:21
САП передала в суд дело бизнесмена, который давал взятку за Sky Moon 6 июля 2017, 17:43
Холодницкий: На моем столе есть еще одно представление на нардепа 6 июля 2017, 15:45
powered by lun.ua
Главные новости
Луценко пообещал заново внести представления на нардепов
У Розенблата теперь нет иммунитета нардепа
Рада разрешила правоохранителям взяться за Полякова
Двум пограничникам РФ выдвинули подозрение, потом арестовали
Все новости
Фото

18 фотографий о местах несвободы: все, что вы не хотели бы знать

Медреформа

Началу медреформы нет конца: что еще нужно в ней учесть