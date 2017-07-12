Могерини напомнила Лаврову о выполнении Минских договоренностей

65 просмотров
Среда, 12 июля 2017, 03:11

Евросоюз и Россия имеют расхождения в вопросах внешней политики, в то же время Минские договоренности должны выполняться.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Федерика Могерини по результатам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во вторник в Брюсселе, сообщает Укринформ.

"Это очевидно, что у нас нет одинаковых позиций во многих вопросах, но важно, что наш диалог продолжается", - сказала Могерини.

Она также отметила, что ЕС и РФ пытаются сотрудничать в вопросах, где это возможно.

Высокий представитель сообщила, что стороны обсудили ситуацию на востоке Украины и в Крыму.

"Для Европейского Союза важной является полная имплементация Минских договоренностей", - подчеркнула Могерини.

Она также заявила, что выразила Лаврову обеспокоенность со стороны ЕС по поводу политики России относительно гражданского общества и прав человека.

В свою очередь, Лавров заявил, что это именно Евросоюз заморозил многие вопросы сотрудничества с РФ.

Как известно, это был первый визит главы МИД РФ Лаврова в Брюссель после 2013 года.

Темы: Минские соглашения Росcия ЕС
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Волкер в АП обсудил шаги, которые дадут импульс "минскому процессу" 12 июля 2017, 01:20
Расмуссен: Путин не будет выполнять "Минск", пока не повысим "цену" 11 июля 2017, 12:56
России не хватает "мяса" для переговоров в нормандской формате 10 июля 2017, 03:12
powered by lun.ua
Главные новости
Луценко пообещал заново внести представления на нардепов
У Розенблата теперь нет иммунитета нардепа
Рада разрешила правоохранителям взяться за Полякова
Двум пограничникам РФ выдвинули подозрение, потом арестовали
Все новости
Фото

18 фотографий о местах несвободы: все, что вы не хотели бы знать

Медреформа

Началу медреформы нет конца: что еще нужно в ней учесть