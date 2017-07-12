Задержанный боевик рассказал о казнях украинских военных

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Среда, 12 июля 2017, 12:54

Служба безопасности Украины задержала боевика ОРДО, который предоставил сведения о казнях украинских военных.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Facebook.

"В Донецкой области Служба безопасности Украины совместно с полицией задержали боевика бандформирования  "Восток", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что 41-летнего уроженца Торецка вернули на подконтрольную Украине территорию.

"Во время общения с оперативниками спецслужбы задержанный предоставил сведения, свидетельствующие об убийствах боевиками украинских военнопленных", - отмечает СБУ.

Кроме того, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

Украинская правда

Темы: терроризм Донбасс СБУ
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