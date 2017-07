20 июля правоохранители должны рассказать о деле Шеремета – CPJ

Комитет защиты журналистов ожидает от правоохранителей прогресса в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета и новой информации 20 июля.



"На этой неделе наша делегация встретилась с представителями трех основных ведомств, которые занимаются расследованием убийства Шеремета: офис генерального прокурора, Национальная полиция и Служба безопасности Украины", – сказала координатор программы КЗЖ в Европе и Азии Нина Огнянова на пресс-конференции в Киеве.

"Мы настаивали, что мы очень обеспокоены и разочарованы тем, что не смогли узнать о каком-либо прогрессе в расследовании", – заявила она.

Представители КЗЖ (Committee to Protect Journalists, CPJ) заявили правоохранителями об отсутствии доверия к официальному следствию.



"Мы также сказали, что до сих пор остается неясным, кто угрожал "Украинской правде" перед убийством и кто отвечает за него. Ни одно из этих ведомств не смогло нам дать нормальный ответ", – добавила Огнянова.

По ее словам, экс-сотрудник СБУ Игорь Устименко не подтвердил свое алиби, хотя утверждал, что оказывал услуги частной охраны.



"Мы также не получили ответа на процедурные вопросы: кто отвечает за расследование – то ли это главный прокурор, то ли глава Национальной полиции... Нам нужно конкретное лицо, ответственное за осуществление правосудия (за убийство Шеремета – ред.)", – заявила Огнянова.

Committee to Protect Journalists: hard to get even basic procedural info on probe into unsolved murder of journalist P. Sheremet in #Ukraine pic.twitter.com/mHMoLSpMMv