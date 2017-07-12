В РФ разрешили отказываться от гражданства Украины

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Среда, 12 июля 2017, 13:33

Государственная дума России приняла во втором чтении законопроект о лишении гражданства террористов, в котором также предусмотрели присягу гражданина РФ и особый порядок выдачи российских паспортов гражданам Украины.

За документ проголосовали 404 депутата, двое воздержались, сообщает Meduza.

Согласно законопроекту, присягать заставят иностранцев при поступлении в российское гражданство.

Указывается, что украинцам, чтобы отказаться от своего гражданства, достаточно будет предоставить заверенную нотариально копию обращения об отказе от гражданства.

Такое заявление будет заменять справку, которую раньше нужно было получать в уполномоченных органах Украины.

Как известно, СНБОУ решило ввести для граждан Российской Федерации, которые планируют въехать в Украину, со следующего года механизм предварительной регистрации.

Ранее о правке относительно отречения от украинского гражданства сообщило российское издание "Коммерсант".

Темы: Росcия Украина гражданство
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