Порошенко предлагает привлечь к делу Шеремета иностранца – КЗЖ

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Среда, 12 июля 2017, 13:37

Президент Петр Порошенко выступает за то, чтобы украинским следователям в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета помог иностранный эксперт.

Об этом сообщил исполнительный директор Комитета защиты журналистов Джоэл Саймон во время презентации доклада КЗЖ по этому делу в Украинском кризисном медиа-центре в Киеве 12 июля.

"У нас был шанс встретиться вчера с президентом Порошенко... Порошенко предложил нам пригласить международно признанного расследователя в национальную команду... Создать такой механизм было бы очень хорошо", – сказал он.

Ранее представители Комитета защиты журналистов предлагали украинским властям провести независимое международное расследование убийства журналиста Павла Шеремета, которое в Украине до сих пор не раскрыто, хотя прошел год после совершения этого преступления.

Темы: Дело Шеремета убийство СМИ медиа Порошенко
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