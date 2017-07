Порошенко предлагает привлечь к делу Шеремета иностранца – КЗЖ

Президент Петр Порошенко выступает за то, чтобы украинским следователям в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета помог иностранный эксперт.



Об этом сообщил исполнительный директор Комитета защиты журналистов Джоэл Саймон во время презентации доклада КЗЖ по этому делу в Украинском кризисном медиа-центре в Киеве 12 июля.



"У нас был шанс встретиться вчера с президентом Порошенко... Порошенко предложил нам пригласить международно признанного расследователя в национальную команду... Создать такой механизм было бы очень хорошо", – сказал он.

In our meeting with @poroshenko the president proposed greater international cooperation to find out #whokilledSheremet pic.twitter.com/VrcKKaKpIm