ГПУ: Заявления Януковича о недопуске в суд – манипуляция

В Генеральной прокуратуре считают, что заявления экс-президента Виктора Януковича о недопуске в суд по видеоконференции сделаны для манипуляции мнением общества.

Об этом заявил прокурор Главной военной прокуратуры ГПУ Руслан Кравченко на брифинге после заседания суда по делу госизмене Януковича, передает пресс-служба ГПУ.

Он напомнил, что Януковичу с начала судебного заседания предоставлялось 3 возможности для участия через видеосвязь, но обвиняемый ни разу не воспользовался этим. "Если он (Янукович - ред.) будет согласен использовать ее (возможность видеоконференции - ред.), то сторона обвинения будет выполнять решение суда. Но, по нашему мнению, все эти заявления, что ему будто бы не дают участвовать в судебном заседании в режиме видеоконференции, направлены на манипулирование мнением общества и провокации ", - считает Кравченко.

Также Руслан Кравченко отметил, что сторона обвинения предоставила всю имеющуюся информацию, и выразил уверенность, что собранных доказательств должно быть достаточно для доказательства вины Януковича в суде.

Как известно, 5 июля Янукович заявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

6 июля защиту Януковича подал в суд заявление о выходе экс-президента из процесса по делу о госизмене.

12 июля на заседании суда госадвокат обвиняемого в государственной измене экс-президента Виктора Януковича Виталий Мешечек выступил за участие подзащитного в режиме видеоконференции и обвинил прокуратуру в давлении на защиту и суд.

Также суд принял решение перенести заседание на 3 августа, чтобы дать возможность адвокату Януковича изучить материалы дела.