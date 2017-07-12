Лавров о контактах сына Трампа с адвокатом из РФ: делают из мухи слона

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что с изумлением узнал об обвинениях в адрес сына президента США Дональда Трампа в общении с российским адвокатом, и назвал дикостью обсуждение этой темы в СМИ.

Об этом он сказал в среду на пресс-конференции со своим бельгийским коллегой Дидье Рейндерсом, передает РИА Новости.

"Я узнал с изумлением о том, что российская адвокат, женщина, обвиняется… или сын (президента США Дональда) Трампа обвиняется в том, что он с ней общался. Для меня это дикость по большому счету, потому что когда любой человек общается с адвокатом, ну какая здесь может быть проблема, какая угроза…", – считает Лавров.

"Я не знаю об этом факте, я услышал вот из новостей по телевидению, вчера вечером посмотрел. А сегодня утром опять включил телевизор, и все западные каналы только об этом и говорят", – сказал глава МИД РФ.

Лавров также поразился, "как серьезные люди делают из мухи слона, а может быть, там и мухи никакой нет".

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сравнил публикации СМИ о встрече сына Трампа и адвоката с сериалом.

"Все это очередной виток, который объяснимо сразу появился после проведения двусторонней встречи. В целом, конечно, напоминает такой затянувшийся сериал, способный конкурировать с самыми успешными сериалами, которые идут в Соединенных Штатах Америки. Еще раз повторяю, не нужно каким-то образом притягивать нас к этому сериалу — мы в таких сериалах не участвуем и не играем", – заявил Песков журналистам.



Как известно, 8 июля издание New York Times написало, что сын Трампа, зять президента США Джаред Кушнер и на тот момент глава избирательного штаба Пол Манафорт встречались в "Трамп-тауэр" с россиянкой Натальей Весельницкой, которая связана с Кремлем.



По данным издания, на встрече Весельницкая пообещала предоставить компрометирующую информацию на Хиллари Клинтон.

Позже Дональд Трамп-младший опубликовал свои объяснения и электронные письма.