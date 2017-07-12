Добкин обещает регламентному комитету кино

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Среда, 12 июля 2017, 15:11

Народный депутат из фракции Оппозиционный блок Михаил Добкин утверждает, что на регламентном комитете будет доказывать фальсификацию фактов Генеральной прокуратурой.

Об этом он сказал перед заседанием комитета в среду.

"Я подготовил ряд серьезных документов о том, что ГПУ фальсифицирует доказательства и вводит в заблуждение регламентный комитет", - заявил Добкин.

 
уп

Кроме того, он отметил, что у него есть письменные и видео-доказательства.

"Я такой фильм снял, не хуже "агента Кати", – отметил нардеп.

Следует заметить, что перед заседанием Добкина пришел поддержать нардеп Нестор Шуфрич.

 

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко заверил, что следователи собрали достаточно доказательств виновности Добкина.

"Я достаточно доказательств, чтобы парламент проголосовал все эти три представления (снятие неприкосновенности, привлечение к ответственности и арест ред.). Как они проголосуют – вопрос к парламенту", – сказал Луценко.

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Роман Кравец, УП

Темы: Добкин неприкосновенность Верховная Рада Генпрокуратура
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