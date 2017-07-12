Гройсман: Даем Синютке 50 млн на мусор, хотя "у Львова деньги есть"

Кабинет министров выделяет областной государственной администрации Львовщины 50 млн гривен для утилизации мусора.



Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания Кабмина.



"Мы неоднократно правительством работали над тем, чтобы помочь Львову, чтобы навести порядок в городе. Я направлял представителей правительства. Я направлял вице-премьера Кистиона, вице-премьер-минстр Виталия Зубко, чтобы организовать работы по вывозу твердых бытовых отходов из города Львов", - сказал он.



Гройсман заявил, что "очень конструктивно было принято решение, что обладминистрация взяла на себя это совершенно трудную задачу и сейчас занимается вывозом и утилизацией твердых бытовых отходов".



"Для этого мы выделяем областной государственной администрации, как было обещано 50 миллионов гривен, но считаю, что все 100% финансирования всех проектов должно выполняться за счет местного бюджета города Львов. Там есть достаточно денег, но там где нужно, чтобы государство помогло, мы всегда поможем", - сказал Гройсман.



Он поблагодарил председателя Львовской обладминистрации Олег Синютку, который занимается вопросом вывоза мусора.



Как сообщалось, Львовский городской совет 29 июня принял решение о передаче полномочий по утилизации отходов областной администрации.



21 июня премьер Владимир Гройсман отправил во Львов вице-премьера и экологов.

Мэр Львова Андрей Садовый заявлял, что получил 229 отказов на свои 495 обращений в областных и местных органов власти принять львовское мусора, сканы этих отказов приведены на сайте Львовского горсовета.

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Как известно, публичная перепалка Садового и Гройсмана по поводу мусора во Львове проходила с 14 июня, они обвиняли друг друга в том, что проблема годами не решали.



Интервью с Синюткой читайте здесь.



Александр Шумилин, УП