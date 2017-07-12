Поляков "требует" от НАБУ вручить ему подозрение

Народный депутат от "Народного фронта" Максим Поляков пытался получить уведомление о подозрении в так называемом "янтарном деле".



Об этом сам он сообщает в среду в Facebook.



"Сегодня в 11:00, как законопослушный гражданин, пришел в НАБУ. Ожидал получить сообщение о подозрении с четкой формулировкой моей "противозаконной" деятельности и участия в, так называемой янтарной мафии "с несомненной системой допустимых, достоверных и достаточных доказательств" в соответствии с требованиями законодательства", – пишет Поляков.



"Но, видно, в НАБУ что-то пошло не так. Мне так и не вручили уведомление о подозрении. Требую от НАБУ вручить мне сообщение о подозрении и не прятаться от меня", – отметил нардеп.



В то же время в комментарии "Украинской правде" в НАБУ объяснили, что не имеют подозрений относительно Розенблата и Полякова, потому что они находятся в Генеральной прокуратуре.



"Сообщение о подозрении народному депутату подписывает генеральный прокурор. Сейчас детективы НАБУ не имеют подозрений, подписанных генпрокурором. Соответственно, они не вручены Полякову и Рознеблату", – сказали УП в пресс-службе НАБУ.



В НАБУ выразили надежду, что в ближайшее время сообщение о подозрениях относительно Полякова и Розенблата будут подписаны генеральным прокурором и переданы в НАБУ для вручения.

Как известно, 21 июня генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности с 5 народных депутатов, в том числе – Борислава Розенблата и Максима Полякова.

По версии следствия, указананные нардепы с целью получения неправомерной выгоды внесли в Верховную Раду законопроекты по добыче янтаря в интересах компании-нерезидента. Депутаты обвинения следствия отвергают.

11 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности Розенблата и Полякова, но не позволила их арест.

Больше о представлении на нардепов читайте в материале "За что ГПУ хочет лишить неприкосновенности пятерых депутатов. ДОКУМЕНТЫ".

Украинская правда