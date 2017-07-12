Шуфрич на комитете: Добкин авторитетный человек

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Среда, 12 июля 2017, 18:18

Народный депутат Нестор Шуфрич на заседании регламентного комитета защищает своего коллегу по фракции "Оппозиционный блок" Михаила Добкина.

Об этом из зала комитета сообщает в среду корреспондент УП.

"Это представление является исключительно политическим. Здесь есть смысл ГПУ забрать это представление и изучить все факты, изложенные сегодня на комитете", - заявил он генпрокурору Юрию Луценко.

"Михаил Маркович был кандидатом в президенты, это авторитетный человек в обществе", - сказал Шуфрич.

"Я категорически отвергаю манипуляции, это дело является политическим. Мы занимаемся этим уже почти год, проблемной была экспертиза оценки земли", - отметил в свою очередь Луценко.

Как известно 29 июня Луценко внес представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа от "Оппоблока" Михаила Добкина.

В действиях нардепа видят признаки умышленной заговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействие мошенничества с целью завладения 78 га земельных участков г. Харькова нормативной стоимостью более 220 млн грн.

Добкин отрицает все обвинения.

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Темы: Добкин комитеты
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