Луценко сказал, что лично вручит подозрения Розенблату и Полякову

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Среда, 12 июля 2017, 19:52

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что 13 июля лично вручит подозрения народным депутатам Бориславу Розенблату и Максиму Полякову.

Об этом он сказал журналистам после завершения заседания регламентного комитета Верховной Рады в среду.

"Завтра на 14:30 Розенблат и Поляков вызваны в Генеральную прокуратуру Украины и я лично вручу им подозрения. Так велит закон. После этого в дело вступит руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры, который будет продолжать дальнейшее следствие", - сообщил Луценко.

Он рассказал также, что сейчас идет работа над внесенным 11 июля представлением на депутата из фракции "Народный фронт" Дениса Дзензерского, которое сейчас юридическая служба Генпрокуратуры оценивает с точки зрения соответствия законодательству, и по двум отклоненным парламентом представлениям, которые будут повторно внесены в Генпрокуратуру.

"С большой степенью вероятности могу сказать, что если депутаты не видят неуплату налогов Лозовым (депутат из Радикальной партии Андрей Лозовой), то, очевидно, придется увидеть незаконное обогащение, которое уже не предусматривает возможности отделаться штрафом или выплатой соответствующей суммы", - отметил он.

Генпрокурор указал, что и по депутату Евгению Дейдею ("Народный фронт") есть основания говорить о незаконном обогащении.

Луценко подчеркнул, что по всем отклоненным представлениям на народных депутатов будут готовиться новые представления.

Интерфакс-Украина

Темы: Луценко Розенблат
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