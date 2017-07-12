CPJ: К убийству Шеремета могут быть причастны власти как РФ и Беларуси, так и Украины

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Среда, 12 июля 2017, 19:55

Комитет защиты журналистов (CPJ) считает, что к убийству журналиста Павла Шеремета могут быть причастны представители власти Беларуси и России, а также власти или радикальные националисты Украины.

Об этом говорится в отчете Комитета, обнародованном в среду, 12 июля.

Так, CPJ считает, что среди мотивов для совершения преступления у властей Украины или групп, связанных с ней, а также радикальных националистов могло быть намерение заставить Шеремета молчать и способствовать установлению атмосферы страха для контроля над независимыми СМИ.

Также как возможный мотив приводится месть за критику в адрес Украины за провал проведения реформ, критику военных формирований националистов и критическое освещение "УП" деятельности правительства Украины.

CPJ указывает, что Нацполиция и МВД отказались прямо ответить, могут ли подозреваться власть или приближенные к ней лица к совершению убийства.

Кроме того, CPJ видит вероятным мотив и у власти России или прокремлевских деятелей. Они заинтересованы посеять хаос и страх в Украине, заставляя замолчать влиятельного журналиста. Также среди потенциальных мотивов является месть за дружбу Шеремета с российским оппозиционером Борисом Немцовым, который был убит в феврале 2015 года.

Потенциальными мотивом власти Беларуси или проправительственных деятелей для убийства могла быть долговременная вражда Шеремета с президентом Беларуси Лукашенко и критика в адрес белорусского руководителя. Кроме того, Шеремет был основателем сайта Белорусский партизан, который критикует белорусские власти.

 
CPJ считает, что мотив в убийстве мог быть как у власти трех стран, так и у радикальных националистов
Инфографика отчета CPJ

CPJ напоминает, что спецслужбы Беларуси подозреваются в убийстве друга и оператора Шеремета Дмитрия Завадского в 2000 году. Сторонники Лукашенко тогда угрожали Шеремета и его семье.

Как известно, Павлу Шеремету подложили взрывчатку под автомобиль – он погиб от взрыва утром 20 июля в центре Киева. Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.

Журналисты "Слідство.Інфо" в документальном фильме "Убийство Павла", опираясь на записи камер наблюдения в районе взрыва, установили: взрывчатку ночью заложила под авто женщина, ее прикрывал мужчина – они находились рядом с местом взрыва и утром 20 июля.

Кроме того, в ту ночь под домом, где жил Шеремет, стояли подозрительные красный "Мерседес" и серая "Шкода", водитель последней Игорь Устименкооказался бывшим сотрудником СБУ. В Службе безопасности заявили, что он не выполнял задач ведомства. 15 мая Устименко допросили.

В полиции признали, что допустили ошибки при расследовании убийства Шеремета.

Украинская правда

Темы: Дело Шеремета
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