Боевики вечером обстреляли частные дома Марьинки

167 просмотров
Среда, 12 июля 2017, 22:13

Пророссийские боевики в среду вечером обстреляли частные дома Марьинки.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"Сегодня, в вечернее время, во время обстрела позиций сил АТО на Приморском направлении под огонь российско-оккупационных войск попал частный сектор населенного пункта Марьинка. Противник применил мины калибра 82 мм", - отмечается в сообщении.

В пресс-центре заявили, что незаконные вооруженные формирования вели огонь с временно неподконтрольной Украине территории.

Предварительно, разрушениям подверглись два частных дома по улице Прокофьева.

Ни один из местных жителей в результате обстрела не пострадал. Сейчас представители СЦКК и местного отдела полиции устанавливают характер разрушений и повреждений, составляя соответствующие акты.

В то же время, согласно сообщению пресс-центра АТО, по состоянию на 18:00 боевики 7 раз стреляли по позициям украинских военных.

Горячее всего было на Донецком направлении.

Украинская правда

Темы: Донбасс АТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
СМИ обнародовали законопроект о деоккупации Донбасса 12 июля 2017, 20:17
Мать военного РФ Агеева просит Порошенко его помиловать 12 июля 2017, 17:04
Задержанный боевик рассказал, как казнят украинских военных 12 июля 2017, 12:54
powered by lun.ua
Главные новости
СМИ обнародовали законопроект о деоккупации Донбасса
CPJ: К убийству Шеремета могут быть причастны власти как РФ и Беларуси, так и Украины
Комитет признал обоснованным представление на Добкина, но не арест
САП расследует законность назначения Луценко генпрокурором
Все новости
Как пережить разрыв

Эксперт назвал 7 шагов к исцелению разбитого сердца

Книги

"Руины бога": Отрывок из нового романа Кейт Аткинсон