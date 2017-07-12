Миграционная служба: Прекратить украинское гражданство может только указ президента
В Государственной миграционной службе Украины отмечают, что законы России не могут изменить процедуры лишения украинского гражданства.
Об этом сообщил пресс-секретарь ГМСУ Сергей Гунько, передает "Громадське радио".
"Процедура выхода из гражданства Украины прописана в Законе "О гражданстве Украины" и изменить эту процедуру, этот закон может только Верховная Рада Украины. То есть независимо от любых решений любых государств мира, процедура останется такой, как и была", - отметил Гунько.
Также пресс-секретарь отмечает, что если человек не вышел из украинского гражданства по законам Украины, он остается гражданином государства.
"Прекращение гражданства Украины - это только указ президента Украины. Других вариантов прекращения гражданства Украины не существует", - отметил Гунько.
Как сообщалось, Государственная дума России приняла закон, по которому украинцам, чтобы отказаться от своего гражданства, достаточно будет предоставить заверенную нотариально копию обращения об отказе от гражданства.
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