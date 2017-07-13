Сутки в АТО: Боевики увеличили число обстрелов, 1 военный ВСУ погиб

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Четверг, 13 июля 2017, 06:58

За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики увеличили число обстрелов на всех направлениях. Всего сепаратисты 30 раз открывали огонь.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

На Донецком направлении боевики со стороны поселка Калиново били по украинским позициям в Троицком из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, БМП.

Кроме того боевики применили минометы калибра 120 и 82 мм, запрещенные минскими договоренностями. В ответ силы АТО открывали огонь из стрелкового оружия и гранатометов. Также террористы обстреливали украинские опорные пункты в районе Авдеевки.

На Мариупольском направлении из минометов калибра 82 мм боевики открывали огонь по поселкам Березовое и Новомихайловка. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия они били по Красногоровке, Талаковке, Водяному, Гнутово, Павлополю.

Около 21:00 в результате обстрелов из 82-мм миномета опорных пунктов сил АТО в поселке Марьинка, был ранен украинский военный.

На Луганском направлении после 18:00 боевики из стрелкового оружия и гранатометов трижды били по Новозвановке. Около 21:00 террористы выпустили 5 мин калибра 120 мм по Станице Луганской.

Темы: АТО Донбасс Вооруженные силы
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