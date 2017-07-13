Альфа Джаз Фест-2017: учиться быть свободным

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Четверг, 13 июля 2017, 08:35

Коллаборационисты на оккупированных территориях востока Украины удерживают сеть так называемых трудовых лагерей, где заставляют работать бесплатно тысячи заключенных.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на немецкую радиостанцию ​​Deutschlandfunk, которая обнародовала информацию правозащитников в четверг.

Указывается, что частично речь идет о лицах, приговоренных до весны 2014 украинскими судами к лишению свободы. В настоящее время эти люди или уже должны были отбыть сроки наказания, или к ним должна быть применена амнистия или другое смягчение наказания, как принималось в Украине.

Согласно данным издания, в этих лагерях тысячи заключенных в так называемых "ДНР/ЛНР" принуждаются к бесплатному труду.

Группа правозащитников, которая мониторила ситуацию на оккупированных территориях, указывает, что доходы от принудительного труда в таких лагерях составляют до 500 тысяч евро в месяц.

Эти средства используются для "финансирования сепаратистов на Донбассе".

Самопровозглашенные правительства ОРДЛО на запрос о наличии и функционирования лагерей немецкой радиостанции не ответили.

Правозащитники и журналисты исходят из того, что в лагерях на Востоке Украины содержатся до 10 тысяч заключенных. Многие из них не имели оснований для попадания в такие лагеря.

Темы: Донбасс АТО
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