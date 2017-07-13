У политзаключенного РФ Сенцова день рождения - Порошенко подарил книгу

В День рождения украинского режиссера Олега Сенцова, которого Россия незаконно удерживает за решеткой, президент Петр Порошенко передал ему книгу.

Об этом Порошенко написал в своем твиттере.

"Сегодня день рождения Олега Сенцова. Через наших дипломатов передал Олегу "Воспоминания" Андрея Сахарова", - написал Порошенко.

Сьогодні день народження Олега Сенцова. Через наших дипломатів передав Олегові «Спогади» Андрія Сахарова. pic.twitter.com/54hN16ItqE — Петро Порошенко (@poroshenko) July 13, 2017

"Дорогой Олег, Украина вместе со всем миром продолжит бороться за Вашу свободу", - добавил он.

На форзаце книги Порошенко также написал небольшое письмо Сенцову: "Мы, как и вы не перестаем бороться за справедливость и правду. Я твердо убежден, что Ваша несгибаемая воля и терпение будут вознаграждены. За Вас вся Украина и весь свободный мир".

Как известно, 28 марта на вручении премии "Ника" Сокуров высказался за освобождение украинского политзаключенного Олега Сенцова и против силового подавления протестов, которое произошло в России в воскресенье, 26 марта.

Об Олеге Сенцове также говорила и актриса Елена Коренева. Она подняла тему политзаключенных. "Среди них Олег Сенцов, наш коллега, Сергей Мохнаткин и Олег Навальный. Мы не можем им помочь, но мы должны знать, что это происходит в нашей стране", - заявила она.

Как известно, 25 августа 2015 российский суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера из Крыма Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму.

Украинская правда