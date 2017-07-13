Рада приняла свой план на осень-зиму, а вопрос каникул завис

Верховная Рада приняла календарный план 7-й сессии – такой, чтобы работа украинских делегаций за границей не накладывалась во времени на работу украинского парламента.



За основу и в целом законопроект №6631 поддержали 254 депутата. Вопрос рассматривали по сокращенной процедуре.



В то же время, депутаты пока не пришли к согласию по поводу продолжения работы 6-й сессий ВР летом, до 5 сентября.



После провального голосования спикер парламента объявил по требованию фракций "Батькивщина" и "Самопомич" перерыв до 11:05 и позвал лидеров фракций в свой кабинет советоваться.

Хотя судьба 6-й сессии еще не определена, депутаты уже определились с дальнейшей работой.



7-ю сессию Верховной Рады 8-го созыва начнут 5 сентября, а закончат 2 февраля 2018 года. Для пленарной работы предусмотрено 10 недель.



Первый заместитель главы регламентного комитета Павел Пинзеник отметил, что в календарном плане учтен график заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), рассмотрение бюджета в ВР и т.п.

Андрей Парубий отметил правки: в среду 6 сентября – работа народных депутатов в комитетах и ​​фракциях, с 30 октября по 3 ноября – работа во фракциях (в связи с сессией ПАСЕ в Киеве), а затем 7-10 ноября проводить пленарные заседания, таким образом в ноябре будет два пленарных недели подряд, "чтобы мы смогли полноценно принять Парламентскую ассамблею ЕС".



Кроме того, у нардепов, согласно календарному плану с поправками, с 3 до 5 января 2018 года будет работа с избирателями, а с 9 по 12 января – работа в комитетах, комиссиях и фракциях, а потом снова две пленарных недели в январе.

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