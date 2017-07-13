Россиянин пытался приплыть в Крым на пластиковых бутылках

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Четверг, 13 июля 2017, 11:40

Российские пограничники оккупационной власти Крыма задержали жителя Саратова, который пытался попасть из РФ на аннексированный полуостров на пластиковых бутылках.

Об этом сообщила пресс-служба оккупационного крымского пограничного управления ФСБ, передает ТАСС.

"При патрулировании акватории Керченского пролива на удалении одной мили от береговой линии экипаж пограничного сторожевого катера выявил неизвестного гражданина, который, используя сооруженный из подручных материалов плот, двигался со стороны порта Кавказ", - говорится в сообщении.

Когда мужчина прибыл на берег, он рассказал, что еще в 2012 году принял решение попробовать себя в роли свободного путешественника. Для этого он даже подал заявление в паспортный стол о снятии с регистрационного учета по месту жительства в Саратове.

Так, он проложил маршрут из Саратовской области России в оккупированный Крым через Ставрополье и Кубань. Прибыв в порт Кавказ, путешественник решил перебраться на противоположный берег Керченского пролива, для чего при помощи досок и пластиковых бутылок смастерил плот.

Сейчас мужчину ждет административная ответственность за выход в море на непредусмотренном для этих целей плавательном средстве.

Темы: Крым
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