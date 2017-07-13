Депутата Барну забросали яйцами

5167 просмотров
Четверг, 13 июля 2017, 12:03

Активисты перед Верховной Радой забросали депутата от БПП Олега Барну яйцами.

Об этом Украинской правде" сообщила очевидец происшествия.

"Автомайдан блокирует проход в Верховную Раду по улице Грушевского вверх от Кабмина. Барна выходил из здания Рады. Активисты его остановили и спросили, почему он не проголосовал за снятие неприкосновенности с депутатов и арест", - сообщила активист.

По ее словам, Барна начал оскорблять активистов ругательными словами.

В ответ в него полетели яйца.

Барна поддерживал почти все голосования по снятию неприкосновенности Во вторник, однако не проголосовал за арест депутата от НФ Максима Полякова и воздержался при голосовании за задержание депутата от БПП Борислава Розенблатта.

 

Темы: Верховная Рада БПП
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Раде под крики рассматривают закон о КСУ 13 июля 2017, 11:55
Активисты перекрыли все выезды из ВР, полиция - Грушевского 13 июля 2017, 11:00
Активисты требуют от Рады полное финансирование общественного вещания 13 июля 2017, 10:56
powered by lun.ua
Главные новости
Порошенко: Ни одна страна ЕС не лишит Украину ее европейского выбора
Супрун обвиняет Богомолец в блокировании начала медреформы
Убийство Немцова: главного обвиняемого приговорили к 20 годам
В Раде под крики рассматривают закон о КСУ
Все новости
Одесский МКФ

Фестивальный гид от Александра Гусева

История успеха

Как Uber покорял мир: Отрывок из книги Адама Лашински