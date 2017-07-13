Убийство Немцова: главного обвиняемого приговорили к 20 годам

357 просмотров
Четверг, 13 июля 2017, 12:12
ntv.ru

Московский окружной военный суд приговорил обвиняемого в убийство Юориса Немцова Заура Дадаева к 20 годам колонии строгого режима и штрафу 100 тысяч российских рублей.

Сове решение суд вынес в четверг, 13 июля.

При этом обвинения просило пожизненное заключение и штраф 200 тысяч рублей. Также суд удовлетворил просьбу обвинения лишить Дадаева звания лейтенанта и ордена Мужества.

Кроме того, суд приговорил к длительным срокам лишения свободы других фигурантов дела. Анзор Губашев получил 19 лет колонии строгого режима, его брат Шадид - 16 лет. Обвинение просило 23 и 21 год соответственно.

Темирлану Эскерханову суд назначил наказание в виде 14 лет строгого режима (обвинение просило 19 лет). Хамзата Бахаева приговорили к 11 годам колонии (просили 17 лет)

Никто из приговоренных не признает свою вину.

Защита намерена обжаловать решения суда.

Как сообщалось, 29 июня в России присяжные признали всех пятерых подсудимых виновными в убийстве российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года.

На скамье подсудимых оказались бывший офицер батальона "Север" Заур Дадаев, Темирлан Эскерханов, хамзат Бахаев и братья Губашевы. Немцова приговорили к 20 годам колонии строгого режима

Московский окружной военный суд приговорил Заура Дадаева к 20 годам колонии строгого режима

По материалам "Медузы" и "Новой газеты".

Темы: Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Конгрессе США зарегистрировали новый проект о санкциях против РФ 13 июля 2017, 09:07
Миграционная служба: Прекратить украинское гражданство может только указ президента 12 июля 2017, 23:05
Мать военного РФ Агеева просит Порошенко его помиловать 12 июля 2017, 17:04
powered by lun.ua
Главные новости
Порошенко: Ни одна страна ЕС не лишит Украину ее европейского выбора
Супрун обвиняет Богомолец в блокировании начала медреформы
Убийство Немцова: главного обвиняемого приговорили к 20 годам
В Раде под крики рассматривают закон о КСУ
Все новости
Одесский МКФ

Фестивальный гид от Александра Гусева

История успеха

Как Uber покорял мир: Отрывок из книги Адама Лашински