Убийство Немцова: главного обвиняемого приговорили к 20 годам

Московский окружной военный суд приговорил обвиняемого в убийство Юориса Немцова Заура Дадаева к 20 годам колонии строгого режима и штрафу 100 тысяч российских рублей.

Сове решение суд вынес в четверг, 13 июля.

При этом обвинения просило пожизненное заключение и штраф 200 тысяч рублей. Также суд удовлетворил просьбу обвинения лишить Дадаева звания лейтенанта и ордена Мужества.

Кроме того, суд приговорил к длительным срокам лишения свободы других фигурантов дела. Анзор Губашев получил 19 лет колонии строгого режима, его брат Шадид - 16 лет. Обвинение просило 23 и 21 год соответственно.

Темирлану Эскерханову суд назначил наказание в виде 14 лет строгого режима (обвинение просило 19 лет). Хамзата Бахаева приговорили к 11 годам колонии (просили 17 лет)

Никто из приговоренных не признает свою вину.

Защита намерена обжаловать решения суда.

Как сообщалось, 29 июня в России присяжные признали всех пятерых подсудимых виновными в убийстве российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года.

На скамье подсудимых оказались бывший офицер батальона "Север" Заур Дадаев, Темирлан Эскерханов, хамзат Бахаев и братья Губашевы. Немцова приговорили к 20 годам колонии строгого режима

Московский окружной военный суд приговорил Заура Дадаева к 20 годам колонии строгого режима

По материалам "Медузы" и "Новой газеты".