В Харькове обезвредили банду "оборотней" в погонах, промышлявшую грабежом

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Четверг, 13 июля 2017, 13:14

Правоохранители обезвредили преступную организацию под руководством бывших начальника сектора аналитической разведки и оперуполномоченного по особо важным делам МВД Украины в Харьковской области.

Об этом сообщает в четверг пресс-службы Генеральной прокуратуры.

Правоохранительные органы Харьковской области обезвредили преступную организацию в составе 6 человек под руководством бывшего оперуполномоченного по особо важным делам управления по борьбе с организованной преступностью Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Харьковской области и бывшего начальника сектора аналитической разведки указанного управления.

Указанные лица в течение ноября 2015 - марта 2016 года совершали на территории Харькова разбойные нападения, в сочетании с захватом, похищением потерпевших, применением физического насилия.

Участники преступной организации завладели денежными средствами потерпевших на сумму 73 тысяч долларов США, 4 тысячи евро, 182 тысячи гривен и другим имуществом.

Указанные лица подозреваются в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), ч.ч. 2, 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 4 ст. 187 (разбой), ч. 3 ст. 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 187 (разбой) УК Украины.

Организаторам преступной группировки избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, его ход находится на контроле Генеральной прокуратуры.

*** За совершение указанных преступлений им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы до 15 лет с конфискацией имущества.

Темы: Харьков прокуратура криминал полиция
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