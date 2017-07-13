ЕС согласен на антикоррупционную палату вместо антикоррупционного суда

1710 просмотров
Четверг, 13 июля 2017, 13:36

Европейский Союз больше не настаивает на создании отдельного антикоррупционного суда в Украине, а согласен на создание антикоррупционной палаты в рамках действующей судебной системы.

Об этом заявил глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции в Киеве после завершения саммита Украина – ЕС.

"У вас большие амбиции, но чтобы преодолеть долгий путь, нужно иметь соответствующую стойкость и терпения – и у вас это есть. За три последних года больше прогресса было сделано в Украине, чем за последние 20 лет", – отметил он.

Глава Еврокомиссии сказал, что он с президентом Европейского Совета Дональдом Туском пообещали Порошенко сделать все, чтобы соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу. "И решение было принято вчера", – сказал Юнкер.

"Но не все сделано. Что нас беспокоит – это борьба с коррупцией. Президент и парламент достигли прогресса, но ситуация не является удовлетворительной", – заявил он.

"Мы все настроены то, чтобы быть согласными – и мы соглашаемся на создание специальной антикоррупционной палаты в рамках суда. Мы даже не настаиваем на создании отдельного антикоррупционного суда, а как раз палаты, которая будет посвящена борьбе с коррупцией", – сказал Юнкер.

"Главное – не в инструментах, главное – в убеждениях. В украинском обществе есть желание борьбы с коррупцией... Если на всех уровнях вы не разрушите коррупцию - инвесторы не придут в Украину. И это должен быть самый важный бой, на чем мы настаиваем всеми нашими средствами и финансовой поддержкой", – добавил он.

Когда уточнила на счет антикоррупционного суда, создания которого требовала общественность, президент Петр Порошенко не ответил, а Юнкер отметил, что коррупция – одна из наибольших проблем Украины.

"Мы просим, ​​не читая вам лекцию – потому вашей стране не нужно читать лекцию, – просто увеличить уровень борьбы с коррупцией, потому что коррупция подрывает все усилия, которые ваша большая страна уже проводит", – сказал глава Еврокомиссии.

"Мы сегодня – Туск и я – предложили президенту некие средние, временные пути, как справиться с этой проблемой. Европейский Союз пока требовал, просил создать специальный суд, который бы отвечал за дела, связанные с коррупцией", – пояснил Юнкер.

"Теперь мы утром согласились: если Украина создаст в рамках своей судебной системы специальную палату, посвященную этим вопросам, то этого будет достаточно. Понятно, что надо посмотреть, какие будут последствия этого, но это очень важно", – подчеркнул он.

Алена Рощенко, УП, дополнено

Темы: суд ЕС реформы коррупция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
РосСМИ: Два "крымских диверсанта" заключили соглашение со следствием 13 июля 2017, 07:26
Луценко: Добкин может бежать за границу 12 июля 2017, 17:30
Янукович подает жалобу на Украину в ЕСПЧ 12 июля 2017, 14:42
powered by lun.ua
Главные новости
Рада снова не смогла избрать аудитора НАБУ
В ЕС заменили заявление саммита "личным мнением" о европейском выборе Украины
ЕС согласен на антикоррупционную палату вместо антикоррупционного суда
Туск призвал Росію освободить Сенцова
Все новости
Спорт

Психологи говорят, вера в себя делает нас сильнее

Книги

"Руины бога": Отрывок из нового романа Кейт Аткинсон