Боевики манипулируют помощью Красного креста в пользу РФ

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Четверг, 13 июля 2017, 13:48

Миссия Международного комитета Красного креста доставила на временно оккупированный Донбасс более 327 тонн гуманитарной помощи.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы.

"Через КПВВ Новотроицкое на выезд на неконтролируемую территорию проследовал 21 автомобиль с грузом строительных материалов, товаров медицинского назначения, гигиенических изделий общим весом 327,7 тонн. Груз направлен для жителей Донецкой области от миссии Международного комитета Красного креста", - отмечается в сообщении.

В то же время издание LIGA.net, ссылаясь на источники в оккупированном Луганске, сообщает боевики выдают гуманитарную помощь Красного креста под видом помощи "братской России".

"Знакомым дали недавно несколько пакетов. Они говорят: вот Россия нам помогает, а в пакете все товары украинского производства: от порошка до консерв и гречки", – рассказала луганчанка Варвара, имя которой изменено в целях безопасности.

Она добавила, что на пакете есть эмблема не только Красного креста, но и изображен флаг страны-агрессора РФ.

Темы: Донбасс гуманитарка
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