СБУ проверит деятельность в Украине компании "Глория Джинс"

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Четверг, 13 июля 2017, 13:52

СБУ в результате проверки нашла подтверждение информации, обнародованной активистами общественных организаций, о возможной незаконной деятельности в Украине российской сети "Глория Джинс".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"По полученной информации, в Украине главная фабрика "Глория Джинс" расположена во временно оккупированном Луганске и продолжает работать. Это может свидетельствовать о возможной реализации в украинских торговых сетях продукции, произведенной именно на временно оккупированных территориях с уплатой налогов в бюджет псевдореспублик", - говорится в сообщении.

Также пресс-служба отмечает, что дальше проверка пройдет в рамках уголовного производства.

Как известно, ранее в соцсетях опубликовали фото из магазинов "Глория Джинс", которые, по словам их авторов, продолжают работу в оккупированном Луганске.

Украинская правда

Темы: СБУ
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