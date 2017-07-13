Рада снова не смогла избрать аудитора НАБУ

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Четверг, 13 июля 2017, 14:11

Верховная Рада не смогла утвердить кандидатуру независимого аудитора Национального антикоррупционного бюро.

Во время голосования в четверг хватило голосов.

Антикоррупционный комитет парламента ранее рекомендовал четырех кандидатов в аудиторы Национального антикоррупционного бюро: Александру Яновскую, Сергея Гончаренко, Марту Борщ, Карлоса Кастресану.

Рейтинговое голосование показало наибольшую поддержку кандидатуры Яновской - 207 голосов.

В то же время за утверждение ее кандидатуры проголосовали 216 народных депутатов (при необходимых 226 ред.)

Как известно, 21 марта парламент не смог выбрать члена комиссии внешнего контроля по проведению аудита эффективности деятельности НАБУ после чего был объявлен новый конкурс.

В нем, в частности участвовали Нейджел Браун, которому дала рекомендации фракция "Блок Петра Порошенко", профессор Киевского национального университета им. Т.Шевченко Александра Яновская, адвокат, представитель Академии адвокатуры Сергей Гончаренко, адвокат из США Марты Борщ, прокурор из Испании Карлоса Кастресана.

Валентина Романенко, УП

Темы: НАБУ Верховная Рада
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