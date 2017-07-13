Полторак предлагает инструкторам НАТО больше украинских полигонов

Министра обороны Степана Полторак хочет увеличить количество совместных учений с НАТО в Украине.



Об этом он сказал во время встречи с командующим войсками США в Европе генералом Беном Ходжесом, сообщает пресс-служба Минобороны.



По его словам, "украинские военнослужащие, прошедшие тренинги по тренировочными программами НАТО за последний год не потеряли ни одного клочка украинской земли, уменьшилась численность потерь".



"Я уверен, что мы должны расширить географию проведения учений с участием инструкторов стран Альянса на украинских полигонах", - сказал Полторак.



Также Полторак вручил генералу Ходжесу награду Министерства обороны Украины "За развитие военного сотрудничества".



Как известно, украинско-американские учения Sea Breeze-2017 стартовали в Одессе 10 июля.



Украинская правда