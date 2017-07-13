Задержанного в Италии нацгвардейца предварительно допросят в понедельник

По делу задержанного в Италии нацгвардейца Виталия Маркива, которого подозревают в причастности к убийству итальянского репортера в 2014 году на Донбассе, назначили предварительный допрос на понедельник, 17 июля.

Об этом сообщил адвокат задержанного Раффаэле делла Валле, передает "Радио Свобода".

Делла Валле подчеркнул, что на этом допросе пока не будут рассматривать вопрос о мере пресечения для Маркива.

"Мы заявим о невиновности задержанного. Это будет предварительный допрос, чтобы понять, как развивались события", - добавил защитник.

Также представители генерального консульства Украины в Милане запросили разрешение присутствовать во время допроса в понедельник. Впрочем, они предполагают, что их не допустят из-за закрытого порядка слушания.

Делла Валле отмечает, что дело Маркива чрезвычайно сложное, ведь речь идет о событиях трехлетней давности в условиях сложной международной ситуации.

"Мы будем просить судью разрешить специальную юридическую процедуру международного права, которая позволит допрос свидетелей в Украине. Это одна из технико-юридических проблем дела", - пояснил юрист.

Защитник украинского нацгвардйца пока не разглашает, готов ли перечень свидетелей в Украине, учитывая конфиденциальность расследования.

Как сообщалось, адвокат задержанного в Италии военнослужащего Нацгвардии Виталия Маркива Раффаэлле Делла Валле призвал дать показания тех, кто был рядом с украинцем во время убийства итальянского журналиста.

Министр МВД Арсен Аваков заявил, что Украина готова представить все документы по делу задержанного в Италии военнослужащего Нацгвардии Виталия Маркива.

Ранее Генпрокуратура заявила, что будет обеспечивать защиту законных интересов Маркива в судебном процессе.

Полиция Италии арестовала заместителя командира взвода батальона оперативного назначения им. Кульчицкого Виталия Маркива по подозрению в якобы причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле 2014 года в Славянске.

Как заявил заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин, ГПУ обратилась к итальянским властям с требованием предоставить основательные доказательства вины Маркива или его немедленного освобождения.

Украина расследует уголовное производство по факту гибели гражданина Италии Рокелле и его российского партнера Андрея Миронова.

По данным НГУ, в 2014 году в батальоне им. Кульчицького, в котором служил Маркив, в наличии не было ни одного миномета, от обстрела из которых и погибли Рокелле и Миронов.

По данным следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск.

Как заявили 2 июля в МВД, против задержанного Маркива свидетельствовал французский журналист, который указал на его возможную причастность к убийству фоторепортера Рокелле.