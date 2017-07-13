Розенблат и Поляков не пришли в ГПУ за подозрениями

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Четверг, 13 июля 2017, 17:19

Народные депутаты Максим Поляков и Борислав Розенблат не явились в Генеральную прокуратуру для получения сообщений о подозрениях.

Об этом сообщила в четверг "Укринформу" пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Розенблат отзвонился и сказал, что физически не может выйти из Верховной Рады из-за блокирования митингующими. А Поляков продолжает шоу в парламенте", – отметила она.

На вопрос, когда Розенблату и Полякову вручат сообщение о подозрениях, пресс-секретарь генпрокурора ответила:

"На пять часов мы едем в Верховную Раду с представлением на Добкина. Далее будем смотреть".

Накануне генпрокурор Юрий Луценко заявил, что намеревается в четверг вручить этим нардепам сообщения о подозрениях.

11 июля Верховная Рада предоставила разрешение на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Максима Полякова и Борислава Розенблата, которые являются фигурантами дела относительно незаконной добычи янтаря.

Темы: янтарь Генпрокуратура
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