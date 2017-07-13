Рада разрешила арестовать Добкина

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Четверг, 13 июля 2017, 18:43
Yan Dobronosov

Верховная Рада дала разрешение на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от оппозиционного блока Михаила Добкина, которого подозревают в аферах с землей.

"За" проголосовали 288 народных депутата.

Также народные депутаты дали согласие на задержание и арест опооблоковца.

"За" представление о задержании - 250 голосов.

"За" разрешение на арест проголосовали 242 нардепов.

Дополняется...

Темы: Добкин неприкосновенность
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