Рада разрешила арестовать Добкина

Верховная Рада дала разрешение на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от оппозиционного блока Михаила Добкина, которого подозревают в аферах с землей.



"За" проголосовали 288 народных депутата.

Также народные депутаты дали согласие на задержание и арест опооблоковца.



"За" представление о задержании - 250 голосов.



"За" разрешение на арест проголосовали 242 нардепов.

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