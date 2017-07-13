Под Радой "празднуют" разрешение на арест Добкина
Участники акции за отмену депутатской неприкосновенности, которые находятся в здании Верховной Рады с утра четверга, встретили решение о разрешении на арест народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Михаила Добкина радостью и зажиганием дымовых шашек.
У здания Рады "праздновали" около 300 человек, передает "Интерфакс-Украина".
Они с флагами националистических движений и организаций перекрыли ул. Грушевского и начали импровизированный митинг.
Активисты также зажгли несколько дымовых шашек и перенесли на ул. Грушевского с площади Конституции железные бочки.
Правоохранители проведения данных действий не препятствуют.
Сотрудники патрульной позиции начали направлять все автомобили в объезд по ул. Садовой.
Как известно, Верховная Рада дала разрешение на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от оппозиционного блока Михаила Добкина, которого подозревают в аферах с землей.
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