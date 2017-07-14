НАБУ: Юнкера дезинформировали, антикоррупционному суду нет альтернативы

В НАБУ считают, что идея создания специальной антикоррупционной палаты вместо антикоррупционного суда, является следствием целенаправленной дезинформации в отношении европейских партнеров Украины.

Об этом говорится в заявлении НАБУ.

В антикоррупционном бюро настаивают, что альтернативы созданию отдельного антикоррупционного суда пока нет, а идея создать антикоррупционные палаты, которую поддержал президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, при существующих нереформированных судах общей юрисдикции полностью нивелирует смысл создания Антикоррупционного суда.

"Вероятно, заявление президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, что Евросоюз считает достаточным создание специальной антикоррупционной палаты, является следствием целенаправленной дезинформации по отношению к европейским партнерам Украины", - заявляет НАБУ.

В НАБУ объясняют, что одной антикоррупционной палаты в рамках существующего суда, например, Верховного, будет недостаточно, ведь одна палата не может совмещать в себе все три инстанции. Если же идти по пути создания аналогичных антикоррупционных палат в нереформированных судах первой и апелляционной инстанций, самый смысл создания Антикоррупционного суда будет полностью нивелирован.

"Вероятно, именно в этом заинтересованы лица, которые распространяют данную идею среди международных партнеров, пользуясь их недостаточной осведомленностью об особенностях судебной системы Украины", - считают в Бюро.

НАБУ убеждено, что создание антикоррупционных палат не только не решит проблему отсутствия приговоров по топ-коррупционерам, но и углубит ее.

"Создание отдельного Высшего антикоррупционного суда (далее - ВАС) является быстрым, эффективным и законным способом решения проблемы отсутствия приговоров по коррупционерам высшего звена и необходимым условием для успешной борьбы с коррупцией в Украине", - отмечает Бюро.

Создание специализированного антикоррупционного суда является одним из обязательств, которые Украина взяла на себя перед своими международными партнерами - Европейским Союзом и Международным валютным фондом.

Ранее, по итогам саммита Украина-ЕС, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Европейский союз согласился на создание антикоррупционной палаты в Украине вместо создания отдельного суда.

"До сих пор мы требовали от Украины создания антикоррупционного суда. Мы сообщили утром президенту Порошенко промежуточный вариант решения проблемы ... мы соглашаемся на создание антикоррупционной палаты в рамках Верховного суда. Мы даже не настаиваем на создании отдельного антикоррупционного суда", - сказал он.