ФСБ задержала директора компании, поставившей турбины Siemens в Крым

Генеральный директор энергомашиностроительной компании "Силовые машины" Роман Филиппов задержан в Петербурге сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ по подозрению в разглашении государственной тайны.

Об этом пишет издание "Медиазона".

После обыска на рабочем месте и дома, Филиппова допросили в качестве подозреваемого. После этого следователи отпустили его под подписку о невыезде.

По данным следствия, гендиректор "Силовых машин" "ознакомил посторонних лиц с документами, содержащими секретные сведения".

Издание связывает задержание Филиппова со скандалом вокруг поставки турбин Siemens в Крым. Хотя осведомленный источник отметил, что инцидент с этим не связан.

Турбины были произведены на совместном с российским концерном "Силовые машины" заводе "Сименс технологии газовых турбин". Согласно контракту, турбины предназначены для строительства электростанции на Таманском полуострове России. Однако, конкурс на строительство ТЭС на Тамани так и не состоялся из-за отсутствия заявок.

Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на источники ранее сообщило, что в Крым были поставлены турбины производства немецкого концерна Siemens в обход санкций ЕС.

Позже агентство сообщило, что в порт Феодосии аннексированного Крыма были доставлены еще две газовые турбины, которые по форме и размеру соответствуют фотографиям турбин Siemens.

В компании Siemens факт поставки отрицают. Позже стало известно, что Siemens подал иски против причастных к поставке его турбин в оккупированный Крым.

В Siemens пообещали не допустить использования своего энергооборудования в оккупированном Россией Крыму.