Малайзия надеется, что виновных в крушении МН17 назовут до конца года

Малайзия надеется, что подозреваемые в крушении самолета авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс МН17, станут известны до конца года.

Об этом заявил в четверг министр транспорта Лиоу Тионг Лай, пишет Голос Америки.

"Надеемся, что к концу года или в начале следующего года мы сможем принять решение о том, кого мы действительно можем привлечь к судебной ответственности", – заявил министр журналистам на мемориальной службе в административной столице Малайзии Путраджае.

На службе присутствовали около 90 родных 43 граждан Малайзии, погибших в катастрофе.

Ранее, агентство "Блумберг" сообщило, что дела подозреваемых в причастности к катастрофе рейса МН17 "Малайзийских авиалиний" на Донбассе планируется рассматривать в Нидерландах в рамках нидерландского законодательства.

Такое решение приняли представители стран, которые сотрудничают в расследовании этой катастрофы - Нидерландов, Австралии, Малайзии, Украины и Бельгии.

Агентство отмечает, что расследование продолжается, и принятое решение не означает, что виновные предстанут перед судом в ближайшее время.

Как известно, "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейсМН-17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная команда по расследованию катастрофы самолета "Боинг" рейса МН17, произошедшей 17 июля 2014, пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной с ЗРК "Бук", доставленного с территории России.

В другом докладе 5 июня Bellingcat опубликовал фото "Бука 332", сделанное в парке техники 53-й бригады в поселке Маршала Жукова под Курском, вероятно, весной 2013 года.

В РФ заявили, что не стоит доверять расследованию группы Bellingcat.

Президент Петр Порошенко заявляет, что Россия признает свою вину в катастрофе самолета "Боинг-777" рейса МН17, блокируя создание трибунала.