Хармс удивлена ​​заявлением Юнкера об антикоррупционной палате в Украине

Депутат Европарламента Ребекка Хармс удивлена ​​заявлением президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о согласии на создание антикоррупционной палаты вместо отдельного антикоррупционного суда в Украине.

Об этом она написала в twitter.

"Нет необходимости в антикоррупционном суде в Украине? Удивлена ​​прочитать, что президент Еврокомиссии Юнкер согласился. Я не знаю хорошей альтернативы", - заявила Хармс.

No need for anti corruption court in #Ukraine???Surprised to read that @JunckerEU agreed.I don't know a good alternativ @ANTAC_ua @Hromadske