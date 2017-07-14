Хармс удивлена ​​заявлением Юнкера об антикоррупционной палате в Украине

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Пятница, 14 июля 2017, 05:03

Депутат Европарламента Ребекка Хармс удивлена ​​заявлением президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о согласии на создание антикоррупционной палаты вместо  отдельного антикоррупционного суда в Украине.

Об этом она написала в twitter.

"Нет необходимости в антикоррупционном суде в Украине? Удивлена ​​прочитать, что президент Еврокомиссии Юнкер согласился. Я не знаю хорошей альтернативы", - заявила Хармс.

Ранее, по итогам саммита Украина-ЕС, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Европейский союз согласился на создание антикоррупционной палаты в Украине создания отдельного суда.

"До сих пор мы требовали от Украины создания антикоррупционного суда. Мы сообщили утром президенту Порошенко промежуточный вариант решения проблемы ... мы соглашаемся на создание антикоррупционной палаты в рамках Верховного суда. Мы даже не настаиваем на создании отдельного антикоррупционного суда", - сказал он.

Вместе с тем, в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что согласие президента ЕК на создание специальной антикоррупционной палаты вместо антикоррупционного суда, является следствием целенаправленной дезинформации в отношении европейских партнеров Украины.

НАБУ настаивает, что альтернативы созданию отдельного антикоррупционного суда пока нет, а идея создать антикоррупционные палаты, полностью нивелирует смысл антикоррупционного суда.

Создание специализированного антикоррупционного суда является одним из обязательств, которые Украина взяла на себя перед своими международными партнерами - Европейским Союзом и Международным валютным фондом.

Темы: Европарламент Еврокомиссия
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