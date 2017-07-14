Российские археологи в Крыму раскапывают город Акра

Российские археологи в аннексированном Крыму изучают античный город Акра, частично ушедший под воду.

В подводной экспедиции на берегу Черного моря в поселке Заветное участвуют Черноморский центр подводных исследований, Эрмитаж, Институт материальной истории и Российское географическое общество, сообщает Kerch.com.ru.

Исследование Акры продлится до 10 августа, о результатах планируют сообщить на конференции "Керченская археология история Боспора".

Экспедицию проводят не первый год, в этом году среди волонтеров – колумбийцы.

Каждый год рельеф дна изменяется, в этом году практически вся территория затонувшего города раскрыта: оборонительная башня и стены, кварталы жилой застройки.

В этом году работы сосредоточены на раскопе 2011 года. На других участках исследования сейчас картографируют строительные остатки.

Среди последних находок – бронзовое изделие: то ли пряжка, то ли подвеска.

"Из интересных находок этого раскопа несколько клейменных горл гераклейских амфор, синопская амфора с клеймом", – сообщил руководитель подводной экспедиции Виктор Вахонеев.

"Находки пока не выходят за приделы 4 века до нашей эры. Наша максимальная задача на этот год дойти до нижних слоев Акры, ведь еще никто не видел непотревоженный слой пятого, а, возможно, и конца шестого века до новой эры", – добавил он.

Пока самая интересная находка этого сезона – второй деревянный гребень.

За последние 6 лет археологи начали с нуля создавать план древнего города.

По их выводу, Акра была основана в результате внутренней колонизации Боспора и построена по гипподамовой системе – параллельные и перпендикулярные улицы.

"В чем особенность Акры – у нас прекрасно сохранятся органические остатки: то, что на земле ни в Пантикапее, ни в Мирмекии, не в Тиритаке просто не может сохраниться из-за ряда химических и физических процессов, которые происходят на суще. Под водой в слое песка и глины есть возможность сохранения деревьев", – рассказал Вахонеев.

Алена Рощенко, УП