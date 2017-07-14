Депутаты предлагают закон, чтобы читать молитву "Отче наш" в ВР

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Пятница, 14 июля 2017, 10:30

В Верховной раде зарегистрирован законопроект, который предлагает читать молитву молитвы "Отче наш" сразу после открытия пленарных заседаний.

Соответствующий проект был зарегистрирован в четверг.

Авторами проекта являются депутаты Оксана Билозир, Павел Унгурян, Олег Березюк, Валерий Дубиль, Юрий Мирошниченко, Андрей Шипко, Николай Лаврик, Юрий Соловей, Юрий Павленко.

Текста проекта на сайте пока нет.

 

Украинская правда

Темы: Верховная Рада
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