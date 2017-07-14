Депутаты предлагают закон, чтобы читать молитву "Отче наш" в ВР

В Верховной раде зарегистрирован законопроект, который предлагает читать молитву молитвы "Отче наш" сразу после открытия пленарных заседаний.

Соответствующий проект был зарегистрирован в четверг.

Авторами проекта являются депутаты Оксана Билозир, Павел Унгурян, Олег Березюк, Валерий Дубиль, Юрий Мирошниченко, Андрей Шипко, Николай Лаврик, Юрий Соловей, Юрий Павленко.

Текста проекта на сайте пока нет.

Украинская правда