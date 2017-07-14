БПП натравливает СБУ и полицию на Хаджинова за "нападение" на Барну

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Пятница, 14 июля 2017, 10:30

Фракция "БПП" требует от Службы безопасности Украины и Национальной полиции расследовать инцидент, который произошел с депутатом Олегом Барной в Верховной Раде 13 июля.

Об этом заявил лидер фракции Артур Герасимов с трибуны парламента в окружении соратников.

Он утверждает, что депутатов не пускали голосовать за представление на Михаила Добкина, хотя Барну забросали яйцами около полудня, а это голосование началось около 17:30.

"Вчера под стенами Верховной Рады произошло беспрецедентное событие: группа агрессивно настроенных мужчин совершила нападение на нашего коллегу Олега Барну и многих других депутатов. Их не пускали в зал парламента, куда они шли голосовать за снятие неприкосновенности", – заявил Герасимов.

По его мнению, "организаторы прекрасно знали, что в повестку дня внесен вопрос о снятии неприкосновенности, задержание и арест одиозного политика".

"Барну остановили, когда он шел голосовать в зал парламента. Мы уверены, что эта акция была организована с целью сорвать голосование и проводилась для нагнетания ситуации в стране ...", – заявил лидер фракции БПП.

По утверждению Герасимова, "цель кукловодов вчерашнего действа – привлечь к себе внимание граждан и хоть как-то заработать дешевый авторитет".

"Среди обидчиков депутата был Сергей Хаджинов – новоизбранный глава Совета общественного контроля НАБУ. Человек, который должен быть образцом и отстаивать справедливость, под стенами Верховной Рады устроил дешевые провокации и политические заказы, безосновательно не допуская депутатов в зал парламента для голосования за снятие неприкосновенности", – заявил он.

"Это недопустимое поведение, оценку которому должны дать не только соответствующие правоохранительные органы и инстанции, коллеги по Совету общественного контроля, но и всё украинское общество. Вчера так называемые борцы с коррупцией, псевдопатриоты показали свое реальное лицо", – добавил лидер президентской фракции.

"Фракция партии "Блок Петра Порошенко" обращается к Службе безопасности Украины и Национальной полиции с требованием немедленно начать расследование этого беспрецедентного факта", – заявил Герасимов.

В свою очередь, активист Автомайдана, а нынче глава Совета общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Сергей Хаджинов заявил "Украинской правде", что в четверг Барна несколько раз проходил через их "блокпост".

"Яйца в него полетели только тогда, когда он начал оскорблять людей. Он говорил, что присутствующие – не народ, не его избиратели, он голосует так, как хочет. Он вел себя очень вызывающе. Мы приготовили яйца как меру проявления народного гнева. Не зеленку, не какие-то палки, а просто яйца", – сказал Хаджинов.

Алена Рощенко, Оксана Коваленко, УП

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