Корчинская не будет помогать детям следователей: полиция не возвращает украденное

Глава Попечительского совета национальной детской специализированной больницы "Охматдет" Оксана Корчинская отказывается помогать детям следственных Министерства внутренних дел.



Такое заявление она сделала министру внутренних дел Арсену Авакову и озвучила с трибуны Верховной Рады 14 июля.



"Хотела бы вам озвучить вчера свое заявление министру МВД Авакова", – сказала она.



"Я официально как глава Попечительского совета предупредила его, что, поскольку Попечительский совет – это волонтерский орган "Охматдета", я отказываюсь помогать детям следователей управлений всей Украины в связи с тем, что господин министр за полгода не смог заставить двух полковников – Вакуленко, который руководит следственным управлением, и полковника Колесника – передать подозрение в суд на 60 миллионов гривен украденных денег на строительство "Охматдета", которые Попечительский совет вернул уже государству", – заявила Корчинская.



"В связи с тем, что МВД и заместитель генерального прокурора Петриковский делают все для того, чтобы эти подозрения не попали в суд, бывший застройщик украл – и Национальная полиция не возвращает единственный на всю страну Пэт КТ (аппарат позитрон-эмиссионной томографии – ред.) стоимостью 35 миллионов в 2012 году, который был закуплен, он где-то прячется. И сейчас в тот "Охматдет", который строится, он не поставлен", – сказала она.



"В июле все онкобольные Украины не смогут получить диагностику на этом уникальном оборудовании. И сейчас родители каждого ребенка от тысячи до 5 тысяч долларов, чтобы сделать один анализ на Пэт КТ. Они делают это в разных странах. В том числе и в нашей "Феофании", которая не делает им это бесплатно", – подчеркнула Корчинская, которая является и заместителем главы парламентского комитета по здравоохранению.



Первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко попросила считать это депутатским обращением.

6 июня премьер-министр Владимир Гройсман во время визита в "Охматдет" заявил, что, если украденное оборудование для проведения позитронно-эмиссионной томографии (Пэт КТ) не удастся найти, его придется купить снова.



"Есть вопросы, касающиеся уголовных дел против тех, кто украл оборудование, мы сегодня над этим работаем. Если у нас есть Пэт-КТ-оборудование, находящееся в розыске, то перед нами стоит вопрос: либо мы его найдем и заберем, либо придется покупать новое. Здесь есть большой вопрос, чтобы не было двойных расходов на те же статьи", – сказал он.



Премьер также поручил Минздраву до 15 июля подготовиться к тендерам на приобретение необходимого оборудования.



Алена Рощенко, УП