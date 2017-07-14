Поляков заболел и не придет на допрос

1351 просмотр
Пятница, 14 июля 2017, 13:15

Депутат Максим Поляков не придет на допрос в НАБУ в пятницу.

Об этом по итогам разговора с ним по телефону написала журналистка Эльвина Сеитбуллаева в своем Facebook.

"Депутат Максим Поляков сегодня не придет на допрос в НАБУ. Позвонила ему. Говорит, что ждать его не нужно. Он заболел, утром взял больничный", - написала она.

По информации УП, в НАБУ в пятницу действительно должен быть допрос Полякова. Но туда пришел адвокат и предоставил справку о том, что Поляков на больничном.

Как известно, в четверг в Верховной Раде руководитель САП Назар Холодницкий и Генпрокурор Юрий Луценко вручили подозрение Максиму Полякову.

Но перед этим Поляков не являлся в ГПУ за подозрением, хотя еще в среду требовал, чтобы ему его вручили.

21 июня генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности с 5 народных депутатов, в том числе – Борислава Розенблата и Максима Полякова.

По версии следствия, указананные нардепы с целью получения неправомерной выгоды внесли в Верховную Раду законопроекты по добыче янтаря в интересах компании-нерезидента. Депутаты обвинения следствия отвергают.

11 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности Розенблата и Полякова, но не позволила их арест.

Больше о представлении на нардепов читайте в материале "За что ГПУ хочет лишить неприкосновенности пятерых депутатов. ДОКУМЕНТЫ".

Оксана Коваленко, УП

Темы: Верховная Рада
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Холодницкий рассказал о будущем дел Полякова, Розенблата и других 14 июля 2017, 13:29
Парубий распустил нардепов до осени 14 июля 2017, 13:16
Рейтинг самых неголосующих в Раде возглавили 3 нардепа "Оппоблока" 14 июля 2017, 12:50
powered by lun.ua
Главные новости
В ходе обысков по делу Клименко будут задержанные – Матиос
Матиос анонсировал "знаковые имена" по делу о махинациях
Рябикина оставили на посту гендиректором Борисполя
Военпрокуратура проводит обыски в помещениях Клименко. В частности, в "Вестях"
Все новости
Корабль "Юрий"

Как возрождают судоходство на мелком Днестре

Как и зачем

Студентки Могилянки борются с сексизмом в вузах