Поляков заболел и не придет на допрос

Депутат Максим Поляков не придет на допрос в НАБУ в пятницу.

Об этом по итогам разговора с ним по телефону написала журналистка Эльвина Сеитбуллаева в своем Facebook.

"Депутат Максим Поляков сегодня не придет на допрос в НАБУ. Позвонила ему. Говорит, что ждать его не нужно. Он заболел, утром взял больничный", - написала она.

По информации УП, в НАБУ в пятницу действительно должен быть допрос Полякова. Но туда пришел адвокат и предоставил справку о том, что Поляков на больничном.

Как известно, в четверг в Верховной Раде руководитель САП Назар Холодницкий и Генпрокурор Юрий Луценко вручили подозрение Максиму Полякову.

Но перед этим Поляков не являлся в ГПУ за подозрением, хотя еще в среду требовал, чтобы ему его вручили.

21 июня генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности с 5 народных депутатов, в том числе – Борислава Розенблата и Максима Полякова.

По версии следствия, указананные нардепы с целью получения неправомерной выгоды внесли в Верховную Раду законопроекты по добыче янтаря в интересах компании-нерезидента. Депутаты обвинения следствия отвергают.

11 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности Розенблата и Полякова, но не позволила их арест.

Больше о представлении на нардепов читайте в материале "За что ГПУ хочет лишить неприкосновенности пятерых депутатов. ДОКУМЕНТЫ".

Оксана Коваленко, УП