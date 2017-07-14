В штабе АТО уточнили, где за минувшие сутки ранены 2 бойца

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Пятница, 14 июля 2017, 13:27

13 июля в зоне проведения антитеррористической операции 2 военных получили ранения.

Об этом на брифинге в пятницу сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах Вооруженных сил Украины не было, двое военнослужащих получили ранения", - сказал он.

В комментарии "Украинской правде" спикер АТО отметил, что ранения бойцы получили в Марьинке в результате вражеских обстрелов.

Валентина Романенко, УП

Темы: АТО
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