В штабе АТО уточнили, где за минувшие сутки ранены 2 бойца
13 июля в зоне проведения антитеррористической операции 2 военных получили ранения.
Об этом на брифинге в пятницу сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах Вооруженных сил Украины не было, двое военнослужащих получили ранения", - сказал он.
В комментарии "Украинской правде" спикер АТО отметил, что ранения бойцы получили в Марьинке в результате вражеских обстрелов.
Валентина Романенко, УП
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