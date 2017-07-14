Матиос: Клименко во время Майдана вывел почти миллиард долларов

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Пятница, 14 июля 2017, 14:23

Заместитель генпрокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос заявляет, что за время Майдана экс-министр доходов и сборов Александр Клименко вывел более 788 миллионов долларов.

Об этом Матиос заявил на совместном с главу МВД Арсеном Аваковым брифинге по обыскам, которые проводились в "Гулливер".

По его словам, с 2011 по 2014 годы "похищенные у государства средства в сумме более 788 миллионов долларов - это почти миллиард долларов - когда была активная фаза революции достоинства были перечислены оффшорными компаниями Клименко на счета группы компаний Юнисон

"Юнисон - это материнская компания семьи Клименко ... мадиохолдинга "Вести" двух компаний по управлению активами, владельцами которых была семья Клименко и обслуживающих полностью семью Януковича", - отметил Матиос.

Он пояснил, что Клменко зарегистрировал на отца ряд оффшоров на Британских Виргинских островах и на Кипре. Именно на те счета и были выведены средства и легализованы "нанятыми адвокатами Клименко в Европейских банках, в том числе банках Лихтенштейна".

По его словам, группа компаний Юнисон на заведеннык из оффшоров деньги купила 78 элитных квартир в Киеве, Одессе, и Донецке, 28 офисных помещений, 5 домов, 41 паркоместо, 11 земельных участков в элитных районах Киева и области, Одессе и Донецке и дорогие автомобили, 3 этажа в ТЦ Гулливер и 1 тысячу железнодорожных вагонов, которые до нынешнего дня приносили доход Клименко и были основным источником финансирования медиа-холдинга "Вести".

Он добавил, что было установлено принадлежащие семье Клименко имущество, механизмы легализации денег, установлен круг лиц, которые до сих пор участвуют, аккумулируют поступления дохода с недвижимого имущества, "которое вливалось в квазипартию "Успешная страна", медиа-холдинг "Вести" и охранную структуру "Скиф", которая охраняла весь бизнес-империю Клименко".

Украинская правда

Темы: Клименко
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