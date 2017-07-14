Изъятые сервера работают, будет много интересного – Матиос

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Пятница, 14 июля 2017, 14:24

Правоохранители планируют до вечера пятницы завершить с обысками в помещениях, принадлежащих экс-министру по доходам и сборам Александру Клименко.

Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос на совместном с министром внутренних дел Арсеном Аваковым брифинге.

"До окончания обысков комментировать задержание с оформлением личного обыска и объявления постановления о задержании я не буду", – подчеркнул он.

"Все планируем закончить до позднего вечера. Если не получится – будем это делать даже в ночное время. Очень большой объем помещений, в которых проводят обыски. Люди, которые там есть, так же внесены в протоколы, – и нам надо их допрашивать. Сейчас неуместно комментировать", – заявил Матиос.

Он также заверил: "Те сервера, которые удалось взять в работу без их блокирования или уничтожения теми, кто находился в офисе, идеально работают и благодаря департаменту киберполиции Нацполиции аккуратно в быстром режиме 3G перекачивают с компьютерных облаков в архивы и на сервера Министерства внутренних дел (данные)".

"Обрабатывать эту информацию придется долго, но там будет очень интересного – даже на первый взгляд того, что сейчас говорят специалисты", – добавил Матиос.

В свою очередь, Аваков: пообещал сообщить о результатах позже.

Ранее стало известно, что Главная военная прокуратура и Нацполиция в пятницу проводят более 150 обысков в помещениях, принадлежащих Клименко, в частности в компании "Юнисон" и в газете "Вести".

По данным следствия, к делу причастны две компании по управлению активами и известные лица из окружения Виктора Януковича и из числа правоохранителей, а убытки от схем составили для Украины 12 миллиардов долларов.

Алена Рощенко, УП

Темы: Клименко СМИ Матиос
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