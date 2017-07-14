СБУ заявляет, что поймала в Киеве российского шпиона

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Пятница, 14 июля 2017, 15:43

Служба безопасности Украины задержала в Киеве агента спецслужб Российской Федерации, который пытался получить секретную документацию в военной сфере и завербовать представителя Министерства обороны.

Об этом сообщает 14 июля пресс-центр СБУ.

"Уроженец и житель Донецка, время от времени находясь в Киеве, по заданию российских спецслужб намеревался получить информацию о личном составе, обеспечения, дислокации, вооружение и перемещение вдоль линии разграничения военных частей и соединений ВСУ и Нацгвардии", – говорится в сообщении.

 


По данным СБУ, мужчину также интересовали поставки в Украину военного вооружения и техники странами-членами НАТО, проведение украинского-американских учений "Си Бриз-2017", установочные данные об офицерах - инструкторов ВС США, которые осуществляют подготовку украинских военнослужащих.

"Для этого шпион установил конфиденциальные отношения с бывшим офицером ВС Украины. Через него он хотел за вознаграждение получить секретные материалы, циркулирующие в Генеральном штабе ВСУ и установочные данные на должностных лиц Минобороны, которые имеют доступ к информации закрытого характера", – отмечают в СБУ.

 

Сообщается, что задержанному сообщено о подозрении по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Материалы дела направлены в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия.

Темы: СБУ Росcия
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